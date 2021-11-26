Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин сообщил о возобновлении уличных фестивалей в Москве

Евгений Белоусов

Город
Сергей Собянин сообщил о возобновлении уличных фестивалей в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Новогодние ярмарки и катки будут работать этой зимой в Москве. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, власти города уже приняли решение проводить фестивали в зимний сезон в режиме инсталляций и торговли. Кроме этого, если позволит ситуация, в столице пройдут мастер-классы, работы в помещениях и концерты. Но полноценного возвращения фестивалей не стоит ожидать до конца пандемии коронавируса.

— «Путешествие в Рождество» будет обязательно. Город сегодня уже украшается, будут работать катки, будут работать шале, новогодняя торговля. Все будет работать. И я думаю, что и все остальные фестивали в таком же режиме как минимум будем продолжать, — сообщил Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

Новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество» проводится в Москве, начиная с 2013 года. В последний раз, с 31 декабря 2019 года по 31 января 2020 года он состоялся на 81 площадке в центре столицы, в парках и жилых районах. Фестиваль в тот раз посетили более 26 миллионов москвичей и туристов.

До этого сообщалось, что музей Победы с 25 декабря по 9 января 2022 года приглашает юных москвичей на исторический новогодний квест «Елка Победы». Мероприятие посвящено 80-летию Битвы за Москву. Детям предстоит проявить смелость и находчивость, чтобы разгадать загадки квеста и пройти весь маршрут. В конце программы каждого участника ждет новогодний подарок.

Читайте также:
Фестивали Новый год Сергей Собянин
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте