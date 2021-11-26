Сергей Собянин сообщил о возобновлении уличных фестивалей в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Новогодние ярмарки и катки будут работать этой зимой в Москве. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, власти города уже приняли решение проводить фестивали в зимний сезон в режиме инсталляций и торговли. Кроме этого, если позволит ситуация, в столице пройдут мастер-классы, работы в помещениях и концерты. Но полноценного возвращения фестивалей не стоит ожидать до конца пандемии коронавируса.

— «Путешествие в Рождество» будет обязательно. Город сегодня уже украшается, будут работать катки, будут работать шале, новогодняя торговля. Все будет работать. И я думаю, что и все остальные фестивали в таком же режиме как минимум будем продолжать, — сообщил Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

Новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество» проводится в Москве, начиная с 2013 года. В последний раз, с 31 декабря 2019 года по 31 января 2020 года он состоялся на 81 площадке в центре столицы, в парках и жилых районах. Фестиваль в тот раз посетили более 26 миллионов москвичей и туристов.

До этого сообщалось, что музей Победы с 25 декабря по 9 января 2022 года приглашает юных москвичей на исторический новогодний квест «Елка Победы». Мероприятие посвящено 80-летию Битвы за Москву. Детям предстоит проявить смелость и находчивость, чтобы разгадать загадки квеста и пройти весь маршрут. В конце программы каждого участника ждет новогодний подарок.