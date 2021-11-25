Музей Победы пригласил на новогодний квест «Елка Победы»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы с 25 декабря по 9 января 2022 года приглашает юных москвичей на исторический новогодний квест «Елка Победы». Мероприятие посвящено 80-летию Битвы за Москву.

Ребят ждет увлекательное командное путешествие по диорамам музея. Они погрузятся в атмосферу Великой Отечественной войны, узнают о событиях Московской битвы и ее героях. Им предстоит проявить смелость и находчивость, чтобы разгадать загадки квеста и пройти весь маршрут.

Отважная команда отстоит столицу, победит врагов, встретится с Дедом Морозом и Снегурочкой и зажжет Елку Победы.

В конце программы каждого участника ждет новогодний подарок, сообщается на сайте музея.

С 25 ноября Музей А. Н. Скрябина открывает выставку-ярмарку «Дары волхвов». Гостей музея ждет настоящая шкатулка с елочными украшениями и подарками.

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Зимние праздники всегда были очень необычным временем для семьи Скрябиных. Они включали в себя и Рождество, и Новый год, и день рождения Александра Николаевича, поэтому «рождественская суета» дому Скрябина близка.

На выставке-ярмарке будут представлены живопись, графика, открытки, елочные украшения.

А в музее «Садовое кольцо» 3 декабря начинает работу выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Экспозиция содержит работы художницы Анастасии Куровой.

Посетители увидят акварельные произведения искусства на тему русской зимы. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной. Несколько работ посвящены природе Кавказа в акварельной серии «Адыгея».