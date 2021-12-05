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Фестиваль «Путешествие в Рождество» начнется 10 декабря в Москве

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Новый год - 2022
Город
Фестиваль «Путешествие в Рождество» начнется 10 декабря в Москве
Фото: moscowseasons.com / Официальный сайт городских уличных фестивалей «Московские сезоны»

С 10 декабря по 9 января в Москве пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». Также в столице будут работать ярмарки, 18 катков и площадка для керлинга, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что доступ на катки и площадку будет только по предварительной записи, а на самом фестивале будут действовать все меры санитарной безопасности.

— На каруселях часть мест будет занята куклами: плюшевыми медведями, закрепленными пластиковыми стяжками. После завершения каждого сеанса работы каруселей в течение 10 минут будет проводиться дезинфекция контактных поверхностей (сиденья и опорные ручки), — отмечают в пресс-службе.

Как утверждается в сообщении, в часы работы катков будут предусмотрены четыре технологических окна для проведения санитарно-дезинфекционных мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого, 2 декабря, мэр столицы Сергей Собянин рассказал о работе площадок «Путешествия в Рождество». По его словам, мастер-классы проводиться не будут в связи с эпидемиологической обстановкой. В остальном фестиваль будет работать в привычном для москвичей режиме. Сергей Собянин отметил, что в условиях коронавирусных ограничений главный акцент фестиваля будет сделан на уличных форматах.

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