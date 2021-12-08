Ученые изобрели способ лечения бактериальных инфекций при помощи лазера

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Исследователи Университета Вашингтона в Сент-Луисе и Университета штата Аризона изобрели способ борьбы с супербактериями с помощью коротких лазерных импульсов.

Из-за злоупотребления антибиотиками обычные болезнетворные бактерии превращаются в супербактерии, и привычные лекарственные препараты не могут с ними справиться.

Специалисты предложили уничтожать бактерии с лекарственной устойчивостью при помощи предельно коротких лазерных импульсов, которые не повреждают клетки человека. Эффективность метода проверили на золотистом стафилококке, кишечной палочке и восковой бацилле. Во всех случаях лазеры нейтрализовали более 99,9 процента бактерий.

Как отмечают разработчики, их технологию потенциально можно применять не только для лечения бактериальных инфекций и обработки ран, но и при сепсисе, сообщает издание argumenti.ru.

Ранее стало известно, что ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию «омикрон»-штамма коронавируса.

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