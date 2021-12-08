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Ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию омикрон-штамма коронавируса

Полина Долганова

Общество
Ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию омикрон-штамма коронавируса
Фото: Pixabay

Ученые из университета Гонконга в среду, 8 декабря, опубликовали снимок штамма коронавирусной инфекции «омикрон», который был получен с помощью инновационного микроскопа. Об этом сообщили в заявлении специалистов.

Ученым удалось сфотографировать клетки обезьяньей почки, которая заразилась этим вариантом COVID-19. Специалисты показали снимок в малом и большом увеличении.

По их словам, при малом увеличении на фото можно увидеть повреждение клеток с набухшими великулами, а большое увеличение позволяет увидеть агрегаты частиц вируса с шипами в виде короны.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

29 ноября в ВОЗ рассказали, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса «омикрон» очень высока. Уточнялось также, что новый вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.

6 декабря стало известно, что первые два случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в РФ. Положительные ПЦР-тесты сдали два россиянина, прилетевшие из ЮАР.

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