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Земфира проиграла суд Гришковцу по иску о защите чести

Илья Ашуров

Происшествия
Земфира проиграла суд Гришковцу по иску о защите чести
Фото: Youtube/zemfira

Останкинский суд Москвы не удовлетворил иск певицы Земфиры Рамазановой к писателю Евгению Гришковцу и телеканалу «Дождь»*. Об этом в среду, 8 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Решением Останкинского районного суда города Москвы от 8 декабря 2021 года отказано в удовлетворении исковых требований Рамазановой З. Т. к Гришковцу Е. В., ООО «Телеканал Дождь»* о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании денежной компенсации морального вреда, — заключил собеседник «ВМ».

Видео: Пресс-служба Останкинского суда

27 мая в эфире телеканала «Дождь»* Гришковец, комментируя выход нового альбома Земфиры «Бордерлайн», назвал ее «наркоманкой». После этого певица подала иск в суд. В исковом заявлении она указала, что слова Гришковца «негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников».

Земфира требовала, чтобы Гришковец выплатил ей в качестве моральной компенсации более 1,5 миллиона рублей, а телеканал «Дождь»* дал опровержение его слов.

*Организация признана в России иноагентом.

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