Синоптик сообщила, что снегопад в Московском регионе может продлиться до 10 декабря

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Снегопад, который начался в Московском регионе 7 декабря, может продолжиться до 10 декабря. Ожидается выпадение почти четверти месячной нормы осадков, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, погода без осадков ожидается только в конце текущей недели. Тогда в регион придет антициклон.

По ее словам, в настоящее время Московский регион находится в зоне атмосферных фронтов южного циклона. Поэтому снегопад продолжится, но интенсивность падения снега будет гораздо меньше, чем минувшим днем.

Позднякова уточнила, что до 10 декабря в столице может выпасть 12–13 миллиметров осадков. Это почти четверть от месячной нормы, которая составляет 56 миллиметров.

Ранее стало известно, что снегопад в Москве 7 декабря стал самым мощным и рекордным за последние 72 года. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в последний раз синоптики фиксировали подобный прирост снега в 1949 году.

По его словам, в Новой Москве, в Михайловском выпало 12 миллиметров осадков.