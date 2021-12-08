Синоптик сообщила, что снегопад в Московском регионе может продлиться до 10 декабря
Снегопад, который начался в Московском регионе 7 декабря, может продолжиться до 10 декабря. Ожидается выпадение почти четверти месячной нормы осадков, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, погода без осадков ожидается только в конце текущей недели. Тогда в регион придет антициклон.
По ее словам, в настоящее время Московский регион находится в зоне атмосферных фронтов южного циклона. Поэтому снегопад продолжится, но интенсивность падения снега будет гораздо меньше, чем минувшим днем.
Позднякова уточнила, что до 10 декабря в столице может выпасть 12–13 миллиметров осадков. Это почти четверть от месячной нормы, которая составляет 56 миллиметров.
Ранее стало известно, что снегопад в Москве 7 декабря стал самым мощным и рекордным за последние 72 года. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что в последний раз синоптики фиксировали подобный прирост снега в 1949 году.
По его словам, в Новой Москве, в Михайловском выпало 12 миллиметров осадков.