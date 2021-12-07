Снегопад в столице 7 декабря стал рекордным с 1949 года

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Снегопад в Москве 7 декабря стал самым мощным и рекордным за последние 72 года. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в последний раз синоптики фиксировали подобный прирост снега в 1949 году.

— По состоянию на 18:00 по московскому времени за 7 декабря в осадкомеры Москвы попало: в Тушине — 7 миллиметров, на ВДНХ — 8 миллиметров, а в самом центре столицы, на Балчуге, — 10 миллиметров. В Новой Москве, в Михайловском, — 12 миллиметров. Что составляет 20 процентов от всей месячной нормы, — заявил специалист.

Евгений Тишковец добавил, что в настоящий момент снегопад в столице не закончился. Окончательные итоги метеорологи подведут в 21:00 по московскому времени.

— В Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Железнодорожном и Коломне — 16 миллиметров (почти 30 процентов месячной нормы), в Кашире — 14 миллиметров, Долгопрудном, Михневе, Серпухове, Павловском Посаде — 12 миллиметров, — цитирует РИА Новости слова эксперта.

Еще один погодный рекорд побил Санкт-Петербург 6 декабря. Тогда в Северной столице температура воздуха составила минус 20,9 градуса. Примечательно, что с 1893 года в городе столбики термометров не опускались в этот день ниже минус 20,5 градуса.