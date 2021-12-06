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Мороз в Санкт-Петербурге побил рекорд 1893 года

Михаил Алимов

Общество
Мороз в Санкт-Петербурге побил рекорд 1893 года
Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге побит суточный температурный рекорд — с 1893 года в городе столбики термометров не опускались ниже минус 20,5 градуса. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха! Морозы в Северной столице опустились до отметки минус 20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в далеком 1893 году, — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, в XXI веке температуры в Северной столице били рекорды всего дважды — 14 июля 2015 года и 3 января 2002 года. Тогда также наблюдались минимальные температурные значения для этих дней.

Рекордные морозы, зафиксированные в Санкт-Петербурге, не доберутся до Москвы, в столице в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в ближайшие дни в Москве ожидается повышение температуры. Так, 7 и 8 декабря потеплеет до нуля градусов. В дальнейшем ожидается похолодание. В ночное время столбики термометров опустятся до минус десяти градусов.

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