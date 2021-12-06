Настоящие русские морозы придут в столицу

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столбики термометров могут опуститься до минус шестнадцати градусов в ночь на 10 декабря. Об этом стало известно в понедельник, 6 декабря.

Синоптики прогнозируют холодную и снежную неделю текущего зимнего сезона. Холодать начнет ближе к 9 декабря, однако на выходных ожидается комфортная температура.

Так, в ночь на четверг в Москве прогнозируется до минус одиннадцати градусов. Морозная погода сохранится в городе на протяжении всего дня.

При этом в ночь на пятницу столбики термометров покажут рекордно низкую температуру на этой неделе. В столице ожидается до минус шестнадцати градусов. Днем воздух прогреется до минус семи градусов.

В субботу ночью вновь похолодает до минус четырнадцати градусов. В дневное время суток температура составит плюс шесть градусов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого синоптики сообщили о сильных осадках в виде снега и дождя в Москве и области с 06:00 вторника. Из-за непогоды в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности до 23:00 7 декабря.

Ранее специалисты по климату и погоде рассказали, что аномально холодная зима ожидает российские регионы. Синоптики с настороженностью смотрят на характеристики циклонов, которые все чаще приводят к суровым последствиям аномальных гидрометеорологических явлений.