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Исторический музей покажет драгоценные часы и табакерки

Ольга Маркова

Развлечения
Исторический музей покажет драгоценные часы и табакерки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

Государственный Исторический музей представляет выставку «Драгоценные часы и табакерки». Произведения декоративно-прикладного искусства на пике своей моды были необходимой частью туалета, подчеркивали стиль, чувство вкуса и социальное положение своего владельца.

Посетители увидят яркие и редкие произведения ювелирного искусства из музейного собрания. Над их созданием трудились мастера разных специальностей: часовщики, граверы, чеканщики, эмальеры.

Открывают экспозицию залы, посвященные часовому искусству. Гостям музея презентуют самые ранние часы в коллекции — массивные дилижансные часы, изготовленные французским мастером Бержье в начале XVII века. Значительно позже форма часов трансформировалась в небольшой механизм, который удобно было носить в кармане жилета. Дамы носили часы-кольца, а в середине XIX века в моду вошли браслеты со вставленными в центре часами вместо драгоценного камня и броши с часиками.

На выставке также представлены шкатулки, бонбоньерки, туалетные коробочки и табакерки. В Европе табак появился в конце XV века и использовался в качестве медицинского средства. В XVIII веке употребление табака стало неотъемлемой частью придворного этикета, а табакерки стали одними из самых востребованных предметов куртуазного века. Среди экспонатов можно увидеть различные табакерки из драгоценных металлов, фарфора, черепашьего панциря и редких пород камня.

Выставка открыта с 15 декабря по 28 марта 2022 года, сообщается на сайте музея.

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