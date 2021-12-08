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Еще 50 современных зарядных станций для электромобилей появится в Москве

Евгений Белоусов

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Еще 50 современных зарядных станций для электромобилей появится в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Правительство Москвы выделило 130 миллионов рублей на установку дополнительных зарядных станций для электромобилей (ЭЗС). До конца 2022 года в столице появится еще 50 таких станций. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

На данный момент в городе действуют 109 зарядных станций для электромобилей, из которых 42 соответствуют новому городскому стандарту, утвержденному столичным департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Кроме того, идет работа по установке 200 станций нового стандарта.

Уточняется, что ЭЗС нового стандартна удобно интегрированы в мобильное приложение «Московский транспорт», что позволяет водителям забронировать и активировать зарядную сессию. Также при помощи приложения водители могут проложить маршрут до ближайшей зарядной станции. Особо отмечается увеличение скорости зарядки электромобилей на новых станциях — всего 20 минут.

Выделенные властями города средства позволят установить еще 50 современных зарядных станций для электромобилей до конца 2022 года. Всего к 2023 году планируется разместить 600 ЭЗС нового стандарта.

Благодаря поддержке городских властей владельцы электромобилей имеют право бесплатно парковать свои машины в местах платной городской парковки и пользоваться городскими ЭЗС. Это привело к тому, что за последние шесть лет количество зарегистрированных в Москве электромобилей выросло в 8,5 раза, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого, 21 октября, Владимир Путин заявил, что электромобили являются хорошими «машинками», они почти не имеют разницы с моделями с двигателем внутреннего сгорания. Президент также отметил, что и сам пользуется электромобилями в Ново-Огареве.

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