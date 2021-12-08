Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

День рождения Хохи отметят в Зоологическом музее

Ольга Маркова

Развлечения
День рождения Хохи отметят в Зоологическом музее
Выхухоль / Фото: Пресс-служба портала о природе «Животный мир»
Россия, Москва, Большая Никитская улица, 2 Карта всех событий

Зоологический музей МГУ имени Ломоносова 18 декабря приглашает взрослых и детей на праздник «День рождения Хохи». Русская выхухоль является символом Зоомузея.

Старт праздничной программе даст лекция «Знакомьтесь — Русская выхухоль!». Ее участникам расскажут, где и как живет выхухоль, почему ее сложно увидеть и что делают ученые, чтобы это стало возможным.

В течение дня гости музея смогут нарисовать картину удивительного животного, которая посвящена имениннику, на мастер-классе по зоорисунку. Реликтовый вид красуется на эмблеме музея. Свое произведение искусства можно забрать с собой на память.

Самые юные участники праздника смогут создать аппликацию с Хохой, а также погулять по экспозиции с игровым гидом и исправить в Хохином альбомчике ошибки, которые он допустил.

Для взрослых и детей пройдет викторина, в ходе которой можно узнать много интересного из жизни одного из самых древних зверьков на планете — русской выхухоли.

Также на празднике можно приобрести раскраски, картинки, кружки, новогодние шары с изображением русской выхухоли художницы Надежды Панковой.

Участие в празднике по входному билету в музей.

Читайте также:
Музеи Животные Праздники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте