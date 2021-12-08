День рождения Хохи отметят в Зоологическом музее

Выхухоль / Фото: Пресс-служба портала о природе «Животный мир»

Россия, Москва, Большая Никитская улица, 2 Карта всех событий

Зоологический музей МГУ имени Ломоносова 18 декабря приглашает взрослых и детей на праздник «День рождения Хохи». Русская выхухоль является символом Зоомузея.

Старт праздничной программе даст лекция «Знакомьтесь — Русская выхухоль!». Ее участникам расскажут, где и как живет выхухоль, почему ее сложно увидеть и что делают ученые, чтобы это стало возможным.

В течение дня гости музея смогут нарисовать картину удивительного животного, которая посвящена имениннику, на мастер-классе по зоорисунку. Реликтовый вид красуется на эмблеме музея. Свое произведение искусства можно забрать с собой на память.

Самые юные участники праздника смогут создать аппликацию с Хохой, а также погулять по экспозиции с игровым гидом и исправить в Хохином альбомчике ошибки, которые он допустил.

Для взрослых и детей пройдет викторина, в ходе которой можно узнать много интересного из жизни одного из самых древних зверьков на планете — русской выхухоли.

Также на празднике можно приобрести раскраски, картинки, кружки, новогодние шары с изображением русской выхухоли художницы Надежды Панковой.

Участие в празднике по входному билету в музей.