В Подмосковье очистили от снега и льда более 34 тысяч километров дорог

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Более 34 тысяч километров подмосковных дорог очистили за сутки от снега и льда после мощного снегопада, сообщает «Радио 1».

— За вчерашний день и сегодняшнее утро проведено несколько циклов очистки от снега и обработки противогололедными материалами на основных магистралях. За сутки обработано и очищено более 34 тысяч километров подмосковных дорог, — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По его словам, работы по уборке трасс в регионе не прекращаются. В настоящий момент в обработке и очистке дорог задействовано более 1,6 тысячи единиц дорожной техники и более 1,8 тысячи рабочих.

Дорожные службы Подмосковья продолжат работу в усиленном режиме в ближайшие сутки.

В первую очередь коммунальные службы расчищают главные трассы региона, участки дорог вблизи социальных объектов, остановок общественного транспорта.

Снегопад в столичном регионе может продолжиться до 10 декабря. Ожидается выпадение почти четверти месячной нормы осадков. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.