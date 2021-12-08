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В Подмосковье очистили от снега и льда более 34 тысяч километров дорог

Ирина Игнатенко

Общество
В Подмосковье очистили от снега и льда более 34 тысяч километров дорог
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Более 34 тысяч километров подмосковных дорог очистили за сутки от снега и льда после мощного снегопада, сообщает «Радио 1».

— За вчерашний день и сегодняшнее утро проведено несколько циклов очистки от снега и обработки противогололедными материалами на основных магистралях. За сутки обработано и очищено более 34 тысяч километров подмосковных дорог, — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По его словам, работы по уборке трасс в регионе не прекращаются. В настоящий момент в обработке и очистке дорог задействовано более 1,6 тысячи единиц дорожной техники и более 1,8 тысячи рабочих.

Дорожные службы Подмосковья продолжат работу в усиленном режиме в ближайшие сутки.

В первую очередь коммунальные службы расчищают главные трассы региона, участки дорог вблизи социальных объектов, остановок общественного транспорта.

Снегопад в столичном регионе может продолжиться до 10 декабря. Ожидается выпадение почти четверти месячной нормы осадков. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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