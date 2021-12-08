Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 3007 человек
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В столице за сутки выздоровели от коронавируса 3007 человек. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в оперштабе Москвы.
Всего за время пандемии COVID-19 городские врачи вылечили 1 798 947 пациентов.
За сутки в Москве заболели еще 3004 человека. Из них в больницы доставлены 9119. Количество смертельных случаев составило 90. К аппарату ИВЛ подключены 553 пациента, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.
До этого заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой» призвал россиян по возможности отказаться от корпоративов из-за сложной ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что в особой группе риска находятся непривитые граждане. Врач считает, что в предпраздничные дни лучше отправиться за город, провести время на свежем воздухе, подальше от людей.
С начала года свыше 5,7 миллиона жителей Москвы сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. За указанный период, по ее словам, более 680 тысяч горожан прошли ревакцинацию.