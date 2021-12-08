Роскомнадзор внес сайт браузера Tor в черный список из-за возможности выхода в Даркнет

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Роскомнадзор в среду, 8 декабря, внес сайт браузера Tor, используемый для анонимного выхода в Сеть, в том числе и в Даркнет, в черный список. Специалисты уже начали блокировать его.

Основанием для блокировки стало размещение на сайте информации, которая обеспечивает работу интернет-ресурсов с запрещенным контентом.

По данным Единого реестра запрещенной информации, доступ к браузеру в настоящее время ограничен.

— Основанием стало размещение на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту. На сегодняшний день доступ к ресурсу ограничен, — говорится в сообщении ведомства.

3 сентября в России заблокировали шесть VPN-сервисов, которые использовались для обхода блокировок. Блокировке подверглись ExpressVPN, Hola VPN, NordVPN, Speedify VPN, KeepSolid VPN Unlimited, IPVanish VPN. В ведомстве отметили, что пресечение деятельности сервисов обхода блокировок является оправданным и эффективным механизмом борьбы с доступом к запрещенной информации и ресурсам.