Фото: Пресс-служба «Аэроэкспресс»

Россия, Москва, Савёловский вокзал Карта всех событий

Все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала 11 декабря и ранним утром 12 декабря. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе «Аэроэкспресса».

Причиной изменения пункта отправления аэроэкспрессов в пресс-службе назвали проведение плановых работ на железной дороге.

Уточняется, что отправляться поезда будут по стандартному расписанию — каждые полчаса. Также в пресс-службе обратили внимание граждан на то, что на территории Савеловского вокзала будут установлены временные навигационные указатели. Билет на аэроэкспресс можно будет купить в кассах ЦППК, а также у сотрудника «Аэроэкспресс» в пассажирской зоне.

Кроме того, добраться до Шереметьево можно будет при помощи экспресс-автобусов «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Также, часть поездов «Аэроэкспресс» 11 декабря продолжит курсировать на участке от Одинцово до Белорусского вокзала в режиме МЦД.

— 12 декабря поезд в 5:20 отправится в Шереметьево также с Савеловского вокзала. Все остальные аэроэкспрессы с 12 декабря будут курсировать по новому графику, — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что это связано с запуском реверсивного движения на участке от Белорусской до Савеловской – поезда будут следовать поочередно по одному пути в обе стороны.

До этого стало известно, что с 12 декабря на соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами поезда станут курсировать по одному пути. Это связано с началом реконструкции участка, в ходе которой будут уложены два дополнительных главных пути для МЦД-4. Всего на участке планируется уложить 15 километров путей и 57 стрелочных переводов