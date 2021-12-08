Стройкомплекс Москвы выпустил Большой кольцевой альбом

Фото: Стройкомплекс Москвы

Музыкальный альбом, треки которого посвящены каждой из десяти новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ), подготовил столичный Стройкомплекс.

В Большой кольцевой альбом вошли композиции Вована из «Реальных пацанов», Айзы, Айкью, Маши Кольцовой, Алексии и других исполнителей.

Сразу десять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открыли в Москве 7 декабря. В торжественной церемонии принял участие по видеосвязи президент России Владимир Путин. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до «Каховской».

В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около двадцати километров.

Открытие станций улучшит доступность транспорта для 1,4 миллиона человек, которые живут в 11 районах столицы. Кроме того, в столице благоустроили более 46 гектаров прилегающих к станциям территорий.