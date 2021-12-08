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Политолог заявил о серьезности угроз США ввести жесткие санкции против России

Ирина Игнатенко

Политика
Политолог заявил о серьезности угроз США ввести жесткие санкции против России
Фото: Whitehouse

Кандидат политических наук Сергей Марков заявил, что США действительно могут ввести новые ограничительные меры в отношении России. Это стало понятно после разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

В ходе переговоров Байден предупредил, что России грозят жесткие санкции, если дело дойдет до вооруженного столкновения на Украине.

— Это абсолютно серьезно. Это не пропаганда, которую они обычно говорят, — заявил в комментарии «360» политолог.

Он отметил, что российская армия даст отпор, только если киевский режим прикажет армии Украины начать наступление на Донбасс.

Тем не менее эксперт отметил и положительные стороны переговоров между Путиным и Байденом. По его словам, положено начало восстановления дипломатических отношений. Президент США намекнул, что в качестве первого шага Вашингтон может разрешить российским дипломатам осмотреть конфискованную несколько лет назад дипломатическую собственность.

Во вторник, 7 декабря, прошли онлайн-переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Основными темами стали ситуация на Украине и угрозы военной эскалации, передает RT.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лидера России Владимира Путина не волнуют угрозы со стороны Вашингтона.

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