Трамп заявил, что Путина не беспокоят угрозы со стороны США
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лидера России Владимира Путина не волнуют угрозы со стороны Вашингтона.
Трамп полагает, что правительство США подорвало свои позиции в мировой политике после «жалкой капитуляции Байдена в Афганистане».
Экс-глава Штатов также отметил, что их с Путиным отношения были более теплыми, нежели сейчас можно наблюдать у Байдена с его российским коллегой, передает «Россия 24».
7 декабря президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден завершили переговоры по видеосвязи.
Государственные лидеры начали переговоры в дистанционном формате в 18:00 7 декабря. Формат беседы определили как закрытый от журналистов. Отмечалось, что в ходе видеозвонка коллеги обсудили отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.
Во время онлайн-переговоров Джо Байден заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным в очном формате. Также президент США с улыбкой на лице отметил, что рад видеть коллегу.