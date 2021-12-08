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Трамп заявил, что Путина не беспокоят угрозы со стороны США

Полина Долганова

В мире
Трамп заявил, что Путина не беспокоят угрозы со стороны США
Фото: Whitehouse

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лидера России Владимира Путина не волнуют угрозы со стороны Вашингтона.

Трамп полагает, что правительство США подорвало свои позиции в мировой политике после «жалкой капитуляции Байдена в Афганистане».

Экс-глава Штатов также отметил, что их с Путиным отношения были более теплыми, нежели сейчас можно наблюдать у Байдена с его российским коллегой, передает «Россия 24».

7 декабря президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден завершили переговоры по видеосвязи.

Государственные лидеры начали переговоры в дистанционном формате в 18:00 7 декабря. Формат беседы определили как закрытый от журналистов. Отмечалось, что в ходе видеозвонка коллеги обсудили отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.

Во время онлайн-переговоров Джо Байден заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным в очном формате. Также президент США с улыбкой на лице отметил, что рад видеть коллегу.

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