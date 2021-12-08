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Олаф Шольц стал новым канцлером Германии

Полина Долганова

В мире
Олаф Шольц стал новым канцлером Германии
Фото: EPA

Социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии. На этом посту он сменил Ангелу Меркель, которая занимала эту должность на протяжении последних 16 лет. Об этом стало известно в среду, 8 декабря. Трансляцию заседания ведет телеканал N24.

Новый глава ФРГ избирался в ходе тайного голосования без прений.

О начале голосования объявила президент Бундестага Барбель Бах.

Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать минимум 369 голосов из 736. По итогам процедуры за Шольца голоса отдали 395 депутатов.

26 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера.

До этого Штайнмайер поручил Меркель исполнять обязанности канцлера до избрания ее преемника. Бундестаг провел учредительное заседание в Берлине 26 октября.

Депутаты избрали новым президентом Бундестага Барбель Бах из Социал-демократической партии Германии. Канцлер и министры правительства сложили полномочия с первого заседания Бундестага нового созыва.

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