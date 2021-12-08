Контрафактные табачные изделия более чем на 100 миллионов рублей изъяли у москвича

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Россия, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий посёлок Октябрьский, Советская улица Карта всех событий

В Люберцах полиция изъяла у 32-летнего москвича контрафактную табачную продукцию стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Об этом в среду, 8 декабря, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, мужчина вместе со своим знакомым хранил немаркированные табачные изделия в арендуемом помещении, которое находится в поселке Октябрьский на Советской улице. Вскоре мужчину задержали.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».

— Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — заключила Петрова.

Стоимость контрафакта оценивается в сумму свыше 100 миллионов рублей.

В октябре силовики обнаружили более 23 тысяч бутылок контрафактного алкоголя во Владимирской области. Подпольное предприятие по изготовлению нелегальной алкогольной продукции находилось на территории бывшей автобазы в Петушинском районе. Во время осмотра помещений полицейские нашли оборудование для производства алкоголя, упаковочные материалы и бутылки.