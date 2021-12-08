Фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» бесплатно покажут в Москве

Фото: Байкал. Удивительные приключения Юмы, 2020 год

Россия, Москва, Калужская площадь, 1к1 Карта всех событий

Российская государственная детская библиотека 12 декабря приглашает взрослых и детей на показ документальной ленты «Байкал. Удивительные приключения Юмы».

Фильм посвящен Виталию Бианки — автору более 300 рассказов, повестей, сказок, статей и очерков о природе, одному из основоположников советской литературы для детей, основателю направления научно-художественного отображения жизни леса и его обитателей.

Картина познакомит с озером Байкал — одним из самых красивых, уникальных и значимых мест на Земле. Вместе с детенышем байкальской нерпы зрители пройдут путь от ее рождения до путешествия к загадочным Ушканьим островам. Глазами Юмы они увидят невероятные приключения, полные опасностей и удивительных открытий.

Текст за кадром читают Народные артисты России Константин Хабенский и Чулпан Хаматова. Саунд-трек к фильму написал Василий Вакуленко (Баста). Музыкальная тема главной героини принадлежит Петру Ильичу Чайковскому.

Лента снята по технологии HDR, которая превращает картинку в жизнь, а кино — в путешествие. Многократное увеличение яркости и контрастности выводит реалистичность изображения на новый уровень. Таким, как в этом фильме, Байкал можно увидеть только вживую.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщает пресс-служба библиотеки.