Гастроэнтеролог назвала болезни, которые протекают бессимптомно

токсины

Гастроэнтеролог Евгения Белинская рассказала о болезнях, которые протекают без симптомов, поэтому понять, что человек болен, можно только при помощи определенных анализов.

— Бессимптомной может быть язвенная болезнь, если пища не проходит по той части желудка, где есть язва. Также алкогольная болезнь печени, как и остальные заболевания этого органа, и анемии, — рассказала врач в интервью для YouTube-канала «Клатч-онлайн».

Самые популярные заболевания желудочно-кишечного тракта, по словам врача, — это гастриты, панкреатиты и симптом раздраженного кишечника. Если у человека изжога возникает чаще двух раз в неделю и не связана с употреблением определенной пищи, то следует обратиться к врачу.

— Гастрит возникает не только из-за неправильного питания. Очень часто он начинается на фоне дуаденогастрального рефлюкса, когда желчь забрасывается в желудок. Также после употребления химических соединений, которые вызывают повреждение слизистой и при поражении бактерией хеликобактер пилори. При панкреатите провоцирующие факторы будут такими же, — сказала доктор.

При язвенной болезни триггерами выступает неправильное питание, стрессы, хеликобактер пилори, а также наследственность. При раковой болезни желудка может также не быть симптомов, но если есть боль в желудке, изжога, отрыжка, слабость, бледность, изменения стула, то следует пойти к врачу и провести проверку.

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