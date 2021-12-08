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Гастроэнтеролог назвал способы не передать на новогодних праздниках

Юлия Курганова

Сюжеты: 

Новый год — 2022 Еда
Общество
Гастроэнтеролог назвал способы не передать на новогодних праздниках
Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Врач-гастроэнтеролог Шота Каландия рассказал, как не переедать и не перепивать на новогодних праздниках.

В первую очередь он посоветовал есть, не торопясь.

— Чересчур быстрый прием пищи является основной причиной переедания. Согласно физиологическим основам голода и насыщения, головному мозгу человека требуется в среднем 20 минут для того, чтобы получить сигнал о желудка о том, что вы наелись и нужно прекратить трапезу. Не стоит отвлекаться на электронные устройства при приеме пищи, так как вы съедите больше, чем стоило бы, — рассказал медик.

Алкоголь следует потреблять в безопасном для здоровья количестве — не более 25 миллилитров водки в сутки, не более 1,5–2 бокалов вина, отметил Каландия.

Также врач порекомендовал есть полезные варианты привычных блюд. Так, в оливье вареную колбасу можно заменить курицей или лососем. Вместо тортов и пирожных на десерт лучше съесть штрудель с фруктовой начинкой.

За столом засиживаться не стоит, добавил гастроэнтеролог. Всего лишь полчаса пешей прогулки за сутки способствуют ускорению метаболических процессов, что поможет не столкнуться с тяжестью в животе.

В случае, если человек все-таки перепил, Каландия посоветовал для борьбы с похмельем прием сорбентов-препаратов, поглощающих токсины и другие вредные вещества. Для улучшения переваривания продуктов, богатых жирами, рекомендовано использовать полиферментные препараты в капсулах с минитаблетками или минисферами, сообщают «Известия».

Шеф-повар рассказал, какими блюдами нужно встречать год Тигра. Подготовка новогоднего стола не должна превращаться в утомительный марафон. Достаточно подобрать несколько легких в приготовлении рецептов и определится с коронным блюдом, рассказал шеф-повар Рафидин Рамазанов.

Эксперт советует приготовить хотя бы одно мясное блюдо. Например, это может быть шашлык, который можно приготовить и в домашних условиях, в духовке. Для приготовления шашлыка подойдут свинина, говядина, баранина или курица. Главное — чтобы мясо было с прослойками жира.

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