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Шеф-повар рассказал, какими блюдами нужно встречать год Тигра

Ирина Игнатенко

Общество
Шеф-повар рассказал, какими блюдами нужно встречать год Тигра
Фото: https://pixabay.com/ru

Подготовка новогоднего стола не должна превращаться в утомительный марафон. Достаточно подобрать несколько легких в приготовлении рецептов и определится с коронным блюдом. Об этом рассказал шеф-повар Рафидин Рамазанов.

Так как тигр — хищное животное, эксперт советует приготовить хотя бы одно мясное блюдо. Например, это может быть шашлык, который можно приготовить и в домашних условиях, в духовке. Для приготовления шашлыка подойдут свинина, говядина, баранина или курица. Главное — чтобы мясо было с прослойками жира.

— Для легкого дымного привкуса можно подлить в маринад немного жидкого дыма. Если есть решетки, то мясо можно выкладывать прямо на них, а противень поставить вниз – туда будет стекать лишний сок, — отметил он в комментарии ОСН.

К мясу можно подать легкие салаты, овощные и фруктовые роллы.

До этого нутрициолог посоветовала отказаться от популярного новогоднего салата. По словам Алены Степановой, не стоит готовить салат из крабовых палочек. Крабовые палочки не содержат в себе крабовое мясо, а состоят из переработанной рыбы, крахмала, красителя, вкусовых добавок.

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