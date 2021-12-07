Нутрициолог посоветовала отказаться от популярного новогоднего салата

Фото: www.flickr.com

Нутрициолог Алена Степанова рассказала, что любителям салата из крабовых палочек следует минимизировать его употребление или совсем исключить из рациона.

— Крабовые палочки не содержат в себе крабовое мясо. По цвету, вкусу и текстуре они лишь напоминают крабовое мясо, но состоят из переработанной рыбы, крахмала, красителя, вкусовых добавок. Польза в продукте промышленного производства сомнительна. Если мы говорим о здоровом питании, то лучше съесть крабовое мясо, креветки или рыбу, — пояснила специалист.

Она добавила, что крабовые палочки чаще всего можно увидеть в салате, который заправляют еще менее полезным продуктом — майонезом.

Степанова отметила, что одна-две ложки этого салата особого вреда не нанесут, если сочетать их с другими здоровыми блюдами на столе. Если же человек находится на лечебном питании, то ему стоит воздержаться от крабовых палочек.

Кроме того, нутрициолог порекомендовала отказаться от этого продукта тем, у кого есть аллергические симптомы, проблемы с пищеварением, аутоиммунные заболевания, пищевая чувствительность, кожные проявления, хроническая усталость, апатия, депрессия, мигрени и головные боли, передает РИА Новости.

Цены на популярные новогодние салаты выросли в России. Данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь свидетельствуют о том, что любимые многими россиянами салаты оливье и селедка под шубой заметно подорожали за год. Так, самый популярный в Новый год салат оливье на четверых человек обойдется в 416 рублей. Этот показатель на 15 процентов опередил уровень 2019 года.