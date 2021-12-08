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Столичный проект «Мама онлайн» приглашает женщин на курсы по искусству продаж

Михаил Алимов

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Столичный проект «Мама онлайн» приглашает женщин на курсы по искусству продаж
Фото: Pavel Danilyuk / Pexels

Столичный проект «Мама онлайн» запускает курсы «Продажи в бизнесе по-женски! Как перестать бояться услышать от клиента «Дорого!». На них приглашают женщин, которым расскажут об особенностях женского бизнеса и коммуникации с покупателями. Курсы состоят из трех онлайн-вебинаров, для участия в них требуется предварительная регистрация.

— Проект «Мама онлайн» всесторонне поддерживает женщин с детьми, в том числе помогает им масштабировать собственное дело. Программа очередного курса тренирует важный надпрофессиональный навык — умение продавать свой товар или услугу, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, обучение бесплатное и будет полезно начинающим предпринимателям, фрилансерам и самозанятым.

Первое занятие пройдет уже 9 декабря в 15:00. Второй состоится 13 декабря, а заключительный проведут 16 числа. Время то же. Все занятия длятся один час. Проводить их будет Оксана Шарая, специалист по женским стартапам и сертифицированный коуч ICC, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ, в рамках проекта «Карьерная реформа», подготовил онлайн-курс «Готовимся к новому 2022 году». Бесплатный курс состоит из двух вебинаров, которые пройдут 9 и 16 декабря. Он поможет слушателям использовать системный подход к решению задач для продвижения по карьерной лестнице.

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