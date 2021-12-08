Государственная дума приняла закон о расширении полномочий полиции

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Госдума на пленарном заседании в среду, 8 декабря, приняла в третьем чтении законопроект, который расширяет полномочия полиции.

Закон предполагает, что полицейские могут проникать в жилье правонарушителей с целью задержания, а также оцеплять дома и другие помещения, где может находиться преступник. Правоохранители также могут представляться задержанным уже после прекращения совершения ими противоправных действий.

Сотрудники МВД теперь, согласно закону, могут вскрывать машины для спасения жизни граждан, а также при угрозе террористического акта.

Полицейские, исходя из документа, должны не только пресекать административные правонарушения, но и выявлять их. Кроме того, они могут требовать от обращающихся к ним граждан называть свои ФИО.

Стражи порядка теперь также могут лично досматривать подозреваемых, если есть основания полагать, что те имеют при себе оружие, наркотики и другие вещи, запрещенные на законодательном уровне.

В проекте также убрали норму о том, что полицейские не должны преследоваться за действия, совершенные при исполнении долга, в обоснованном порядке, передает РИА Новости.

6 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается изменение мер, применяемых экипажами самолетов в отношении хулиганов. Согласно закону, экипаж по распоряжению командира может применять все необходимые меры, в том числе и принуждение, в отношении пассажиров, которые угрожают безопасности полета. Члены экипажа также могут пользоваться средствами сдерживания, предусмотренными подпунктом 2 пункта 1 статьи 58 Воздушного кодекса.