Путин подписал закон о мерах в отношении хулиганов в самолетах

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается изменение мер, применяемых экипажами самолетов в отношении хулиганов. Соответствующий документ в понедельник, 6 декабря, появился на сайте правовой информации.

Согласно закону, экипаж по распоряжению командира может применять все необходимые меры, в том числе и принуждение, в отношении пассажиров, которые угрожают безопасности полета.

Члены экипажа также могут пользоваться средствами сдерживания, предусмотренными подпунктом 2 пункта 1 статьи 58 Воздушного кодекса.

1 декабря в ходе заседания сенаторы приняли закон, позволяющий экипажу воздушных судов применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания. Заявление о принятии закона опубликовано на сайте Совфеда. Закон вносит изменения в Воздушный кодекс РФ в статью о правах членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиационной безопасности эксплуатанта в случае совершения противоправных действий на борту самолета.

До этого, 24 ноября, закон был принят в третьем чтении депутатами Госдумы.