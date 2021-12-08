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Музей музыки пригласил горожан на фестиваль «Альтернатива»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей музыки пригласил горожан на фестиваль «Альтернатива»
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Россия, Москва, Кудринская площадь, 46/54с1 Карта всех событий

Российский национальный музей музыки с 17 по 20 декабря приглашает горожан на фестиваль современной музыки «Альтернатива». Форум посвящен творчеству молодых современных композиторов.

Откроет программу фестиваля концерт в Музее П. И. Чайковского. В его афише значатся музыкальные произведения Владимира Горлинского, Олега Крохалева, Кирилла Широкова, Александра Чернышкова, Андрея Бесогонова и Кирилла Чернегина.

В субботу, 18 декабря, в Музее музыки прозвучат сочинения Антона Светличного, Сергея Шестакова, Анны Поспеловой, Венедикта Пеунова, Шауры Сагитовой, Марка Булошникова, Николая Попова и Эльмира Низамова. Произведения молодых композиторов исполнит оркестр баянов и аккордеонов Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки.

На следующий день в Музее С. С. Прокофьева Московский ансамбль современной музыки сыграет мелодии Игоря Жоховского, Екатерины Суворкиной, Марины Полеухиной, Никиты Сапронова, Кирилла Зузенкова, Марка Булошникова и Дмитрия Бурцева.

Завершит фестиваль 20 декабря концерт в Музее музыки.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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