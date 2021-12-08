Газопровод высокого давления появится в поселении Марушкинском

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Россия, Москва, поселение Марушкинское Карта всех событий

Утвержден проект по строительству газопровода высокого давления в поселении Марушкинском. Об этом 8 декабря сообщила председатель городского Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

По ее словам, будет решен вопрос присоединения к существующему газопроводу производственно-складского комплекса. Отмечается, что площадь территории, на которой планируется реализация проекта, составляет 1,14 гектара.

Новый газопровод пройдет от деревни Постниково до деревни Анкудиново и поселка Первомайское поселения Первомайского вдоль реки Незнайки до точки подключения производственно-складского комплекса.

Отмечается, что газопровод будет помещен в специальный футляр в тех местах, где расположены реки и водоемы. Это обеспечит надежность и долговечность сетей, утверждается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого, 2 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект реконструкции газопровода среднего давления на проспекте Мира. Территория разработки проекта планировки расположена в районах Ростокино, Свиблово и Ярославском районе Москвы. Общая площадь проектируемой территории составляет 5,32 гектара.