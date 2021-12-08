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«Накормить хочется»: поклонники раскритиковали Лепса за излишнюю худобу

Анастасия Колоскова

Общество
«Накормить хочется»: поклонники раскритиковали Лепса за излишнюю худобу
Фото: Официальный Instagram Григория Лепса

Популярный певец Григорий Лепс опубликовал свежую фотографию в соцсетях. Поклонники озаботились внешним видом исполнителя и упрекнули его в излишней худобе.

На снимке, который исполнитель хита «Рюмка водки» выложил на своей странице в Instagram, он позирует вместе со своей коллегой Полиной Гагариной. Звезды в течение нескольких сезонов выступали в качестве наставников на проекте «Голос».

Фолловеры удивились кардинальному преображению 59-летнего артиста. Они даже обеспокоились состоянием здоровья певца.

«Господи, какие тощие оба… Очень люблю творчество обоих исполнителей, но внешний вид не очень здоровый»; «Накормить хочется... Достаточно худеть, уже некрасиво»; «Григорий, все ли хорошо со здоровьем? Нельзя так худеть!»; «Кощеи нынче в моде?»; «Люблю, но это перебор. Вы публичные люди, не пропагандируйте анорексию», — отметили в комментариях подписчики.

Однако нашлись и те, кому новый образ музыканта пришелся по душе.

«Что за мужик? Похож на молодого Лепса»; «Григорий помолодел и выглядит круто», — написали они.

До этого критика пользователей Сети за излишнюю худобу обрушилась на актрису Наталью Рудову, которая рассказала, что уже несколько месяцев активно худеет и преодолела желаемую отметку на весах. За осень знаменитость сбросила девять килограммов, хотя изначально планировала семь.

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