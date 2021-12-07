«Как из концлагеря»: в Сети раскритиковали похудевшую Наталью Рудову

Фото: Instagram Натальи Рудовой

Актриса Наталья Рудова рассказала, что уже несколько месяцев активно худеет и уже преодолела желаемую отметку на весах, к которой стремилась. За осень знаменитость сбросила девять килограммов, хотя изначально планировала семь. Останавливаться на достигнутом она не планирует, так как считает, что есть куда стремиться.

— Я — 9 кг! Вы даже себе не представляете, как я счастлива! Мой вес никогда не был таким большим, как с начала похудения! — написала в посте в соцсети Instagram Рудова.

Звезда показала, как стала выглядеть после похудения. Она не стала скромничать и надела купальник, который демонстрировал ее стройное тело.

Однако многие подписчики не оценили похудевшую актрису — им больше нравилась звезда в своем прежнем весе.

«Как по мне, уже перебор для похудения. До диеты сочнее и сексуальнее выглядели»; «Была сочная, вкусная девочка. А что теперь? Кости кому понравятся? Мужчины любят округлые формы!»; «Наташка, завязывай»; «Как из концлагеря», — оставили комментарии фолловеры.

Другим фанатам понравилось преображение Рудовой — они одарили звезду комплиментами и попросили поделиться диетой.

«Куколка!»; «Выглядишь круто!»; «Тело восхитительное!»; «Великолепна. Шикарная фигура»; «А что за диета? Выглядишь круто», — написали пользователи.

В ноябре похудела на 30 килограммов и певица Маргарита Суханкина. Она рассказала, как ей это удалось. Артистка отметила, что сидела на разных диетах, но ничего не помогало.