«Многие знакомые не узнают»: Маргарита Суханкина похудела на 30 килограммов

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Певица Маргарита Суханкина сообщила, что похудела на 30 килограммов. Она рассказала, как ей это удалось.

— Меня многие мои знакомые не узнают. Проходят мимо. Я оскорбляюсь. Они говорят: «Рита, мы тебя не узнали». У меня ушло 30 килограммов. Прошло всего девять месяцев, как я начала худеть. У меня был вес почти сто килограммов, — сказала артистка в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Она отметила, что сидела на разных диетах, но ничего не помогало. В итоге Суханкина сделала операцию — шунтирование желудка.

— Я посмотрела на юмориста Сашу Морозова и увидела, как сильно он похудел. Теперь диетологом выступает сам мой организм. Он как бы тебе говорит: «Все, я нажрался», — заявила певица.

Также звезда сообщила, что операция ей обошлась в 300 тысяч рублей.

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