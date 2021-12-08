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Семью из четырех бобров заметили на реке Алешинке в Москве

Михаил Алимов

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Семью из четырех бобров заметили на реке Алешинке в Москве
Фото: ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды
Россия, Москва, река Алёшинка Карта всех событий

На столичной реке Алешинке заметили семью из четырех бобров — два маленьких бобренка передвигались вместе с родителями. Их смог заснять на видео волонтер Мосприроды. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

— Волонтеру Мосприроды удалось заснять на видео четырех бобров: двух взрослых и двух бобрят, которые родились в этом году. Бобровая семья обосновалась на реке Алешинке в природном комплексе «Озелененная территория в долине реки Сетунь и ее притоков в Ново-Переделкине и прилегающие территории», — сообщили в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Специалисты департамента отмечают, что бобры не впадают зимой в спячку, но их поведение меняется. Животные начинают меньше двигаться, перемещаются преимущественно в светлое время суток и почти не выходят из воды. Если температура воздуха ниже минус двадцати градусов, они могут и вовсе не выходить из своих нор. Выжить зверьки могут благодаря запасам корма, заранее сделанных ими в гнезде.

Кормить бобров не нужно, предупредили в пресс-службе. Они сами могут обеспечить себя едой, а незнакомый рацион может навредить.

— Организм этого грызуна настроен на переваривание довольно грубой пищи, в чем ему помогает особая микрофлора. Чтобы пищеварение перестроилось под новый, незнакомый вид пищи, бобрам требуется время. Поэтому подкорм бобров человеческой едой опасен для их здоровья, — рассказали в департаменте.

Мосприрода до 12 декабря также приглашает горожан на тематические мероприятия, приуроченные к Международному дню прав животных. Посетители смогут принять участие в играх, экскурсиях, квестах и лекциях. Например, в четверг, 9 декабря, тематическое занятие «Беседы о животных» состоится в экоцентре «Битцевский лес».

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