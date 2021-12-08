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Бесплатная парковка на 25 автомобилей появилась на улице Миклухо-Маклая

Евгений Белоусов

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Бесплатная парковка на 25 автомобилей появилась на улице Миклухо-Маклая
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, вл18 Карта всех событий

Сотрудники Госинспекции по недвижимости ликвидировали незаконную автостоянку на юго-западе Москвы. На ее месте была обустроена бесплатная парковка на 25 автомобилей. Об этом 8 декабря сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Инспекторы обнаружили, что на улице Миклухо-Маклая на территории площадью 578 квадратных метров организована заасфальтированная и огороженная металлическим забором автостоянка. На въезде были оборудованы шлагбаум и пост охраны.

— Платная автостоянка функционировала незаконно. Разрешения на установку ограждений и некапитальных строений не выдавались. Территория использовалась без документов на землю, — уточнил Овчинский.

На данный момент нелегальная автостоянка ликвидирована, а на месте демонтированных зданий оборудована бесплатная парковка, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого, 16 ноября, Владислав Овчинский рассказал, что за год Госинспекция по недвижимости выявила 2176 нарушений при использовании земли в Москве. Около 14 процентов из них были устранены, остальные случаи контролируются инспекцией. Овчинский уточнил, что чаще всего нарушения связаны со строительством объекта, который не соответствует цели предоставления участка.

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