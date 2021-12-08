Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 200 ящиков для сбора батареек установили в домах на юге столицы благодаря экоактивистам

Михаил Алимов

Город
Более 200 ящиков для сбора батареек установили в домах на юге столицы благодаря экоактивистам
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Экоактивисты поспособствовали установке более 200 ящиков для сбора батареек в домах на юге Москвы. Об этом в среду, 8 декабря, сообщил депутат Государственной думы от правящей партии Евгений Нифантьев.

— Благодаря совместной работе с экоактивистами Южного округа столицы и муниципальными депутатами удалось установить в подъездах жилых домов более 200 контейнеров для сбора батареек. Радует, что их установку инициируют сами жители подъездов, тем самым вступая в ряды экоактивистов. Благодаря их усилиям мы собрали и направили на утилизацию уже 2 тонны батареек, — рассказал он.

Также по просьбам экоактивистов были запущены специальные экологические экскурсии. На них горожан будут знакомить с предприятиями переработки мусора, его утилизации и способами сбора бытовых отходов.

По словам Нифантьева, в России продвижением сбора и переработки мусора занимаются, в основном, волонтеры. И взаимодействовать с ними нужно, потому что они учат людей неожиданным вещам. Например, что можно сдать не только уже привычные пластик и картон, но и картриджи от принтеров или винные пробки.

— Уверен, что наши экскурсии дополнят наши форматы работы с населением и помогут многим сформировать понимание, что раздельный сбор отходов - не просто полезная, а жизненно важная привычка, — резюмировал он.

До этого сообщалось, что музей Москвы в декабре приглашает жителей и гостей столицы на программы, приуроченные к месяцу экологии. Посетителей ждут выставки, дискуссии, мастер-класс и фестивальный день в Центре Гиляровского.

Читайте также:
Москва переработка отходов батарейка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте