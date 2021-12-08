Более 200 ящиков для сбора батареек установили в домах на юге столицы благодаря экоактивистам

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Экоактивисты поспособствовали установке более 200 ящиков для сбора батареек в домах на юге Москвы. Об этом в среду, 8 декабря, сообщил депутат Государственной думы от правящей партии Евгений Нифантьев.

— Благодаря совместной работе с экоактивистами Южного округа столицы и муниципальными депутатами удалось установить в подъездах жилых домов более 200 контейнеров для сбора батареек. Радует, что их установку инициируют сами жители подъездов, тем самым вступая в ряды экоактивистов. Благодаря их усилиям мы собрали и направили на утилизацию уже 2 тонны батареек, — рассказал он.

Также по просьбам экоактивистов были запущены специальные экологические экскурсии. На них горожан будут знакомить с предприятиями переработки мусора, его утилизации и способами сбора бытовых отходов.

По словам Нифантьева, в России продвижением сбора и переработки мусора занимаются, в основном, волонтеры. И взаимодействовать с ними нужно, потому что они учат людей неожиданным вещам. Например, что можно сдать не только уже привычные пластик и картон, но и картриджи от принтеров или винные пробки.

— Уверен, что наши экскурсии дополнят наши форматы работы с населением и помогут многим сформировать понимание, что раздельный сбор отходов - не просто полезная, а жизненно важная привычка, — резюмировал он.

До этого сообщалось, что музей Москвы в декабре приглашает жителей и гостей столицы на программы, приуроченные к месяцу экологии. Посетителей ждут выставки, дискуссии, мастер-класс и фестивальный день в Центре Гиляровского.