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Экс-солистка t.A.T.u рассказала о «мужчине мечты» после развода

Анна Михалюк

Общество
Экс-солистка t.A.T.u рассказала о «мужчине мечты» после развода
Фото: Youtube / Ляйсан Утяшева

Лена Катина, бывшая участница группы t.A.T.u, поделилась подробностями своей личной жизни. Певица рассказала, что хочет построить счастливые семейные отношения и родить еще одного ребенка. Сейчас ее сердце занято, а новый избранник соответствует всем требованиям артистки.

— Мужчина моей мечты — это мой мужчина. Это относительно новая история. Я не готова подробно говорить на эту тему, счастье любит тишину. На этот раз он не музыкант и не иностранец, — рассказала Лена Катина в интервью для YouTube-канала Ляйсан Утяшевой.

Первым супругом артистки стал словенский рок-музыкант Сашо Кузманович. В браке родился сын Александр, которому сейчас шесть лет. Причиной развода супругов стали разные взгляды на жизнь.

— Я была инициатором, мы оба согласились, что так будет лучше и для меня, и для него, и для ребенка. Пусть будут два родителя по отдельности, но счастливых, чем вместе, но несчастных. У нас дружеские отношения, мы каждый день на связи, он член моей семьи, я его люблю и уважаю. Мы оба заслуживаем личного счастья, и, возможно, я наконец-то дождалась своего, — сказала Катина.

Бывший продюсер группы t.A.T.u Сергей Галоян на фоне новостей о воссоединении группы заявил, что не разрешал солисткам Елене Катиной и Юлии Волковой исполнять хиты коллектива.

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