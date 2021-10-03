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Бывший продюсер «Тату» запретил солисткам исполнять хиты группы

Виктория Сикерина

Общество
Бывший продюсер «Тату» запретил солисткам исполнять хиты группы
Фото: РИА Новости / Филипп Мануилов

Бывший продюсер музыкальной группы «Тату» Сергей Галоян заявил, что не разрешал солисткам Елене Катиной и Юлии Волковой исполнять хиты коллектива «Нас не догонят» и «Я сошла с ума». Такое заявление он сделал в воскресенье, 3 октября, после новостей о воссоединении легендарной поп-группы.

— Никакого «трибьюта»-2022 не будет, я не давал разрешения и не собираюсь, — отметил продюсер.

Также на странице в социальной сети Instagram он добавил, что певицы не обладают правами на главные хиты музыкального коллектива «Нас не догонят» и «Я сошла с ума».

Ранее певица Лена Катина объявила о воссоединении группы «Тату». Она сообщила, что это случится в следующем году. Также артистка попросила поклонников поделиться мнением о том, кого из артистов они хотели бы видеть с группой на сцене.

В августе телеведущая Ася Калясина сообщила, что группа «Тату», которая много лет являлась одной из самых популярных в российской поп-индустрии и песни которой до сих пор значатся в мировых чартах, распалась из-за внутренних конфликтов между продюсерами и певицами Юлией Волковой и Леной Катиной.

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