Рафик Загрутдинов: Завершается строительство амбулаторного корпуса для больницы в Коммунарке

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Амбулаторный корпус для больницы в Коммунарке завершен на 99 процентов. Об этом 8 декабря сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов «Комсомольской правде».

— На финальной стадии завоз и расстановка медоборудования и мебели, оформляются документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Всего здесь предусмотрено 5055 единиц медицинского оборудования и мебели, — рассказал он.

Общая площадь восьмиэтажного здания составляет 8345 квадратных метров. Корпус оборудован лабораторией радиоизотопной диагностики, консультативно-диагностическим отделением и дневным стационаром различного профиля. Кроме того, в корпусе находится больничный медицинский архив, отделение амбулаторного гемодиализа, а также административно-хозяйственные помещения, передает «Комсомольская правда».

До этого, 3 декабря, заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что комплексное развитие городских территорий — одна из главных составляющих сбалансированного развития города и формирования комфортной среды. С начала текущего года в Москве также ввели в эксплуатацию 10 объектов системы здравоохранения, 17 спортивных комплексов и два культурных учреждения. За прошедшие месяцы 2021 года в Москве возвели 78 объектов социальной инфраструктуры.