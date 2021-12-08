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Специалисты скорректировали систему отопления в Москве в соответствии с погодой

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
Город
Специалисты скорректировали систему отопления в Москве в соответствии с погодой
Фото: unsplash

Специалисты настроили работу системы отопления в столице в соответствии с погодными условиями. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 8 декабря.

Он предупредил горожан о похолодании до минус 11 градусов в ночь на четверг.

— В четверг в дневные часы столбики термометров будут держаться на отметке от минус 9 до минус 11 градусов, а в ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 16 градусов. Температура теплоносителя в магистральных сетях соответствует погодным условиям, — заявил заммэра.

Петр Бирюков добавил, что на основе погодных данных специалисты выбирают технологические режимы системы централизованного теплоснабжения.

На основе двух основных критериев осуществляется регулирование тепла: понижение или повышение температуры теплоносителя и увеличение или сокращение его объема.

— Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков, — заключил Петр Бирюков.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал снегопад в Москве 7 декабря самым мощным и рекордным за последние 72 года.

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