МФОЦ открылся в обновленном здании кинотеатра «Янтарь»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Открытое шоссе, 4с1 Карта всех событий

Многофункциональный общественный центр (МФОЦ) начал работать в здании кинотеатра «Янтарь» на Открытом шоссе, где недавно завершилась реконструкция. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в обновленном здании расширили и добавили этажи. Кроме того, в нем заменили инженерное оборудование и несущие конструкции. Площадь новой четырехэтажной постройки с одним подземным этажом теперь составляет почти 14 тысяч квадратных метров.

Сергей Левкин отметил, что в новом МФОЦ будет работать кинокомплекс с пятью залами. В здании также расположились магазины, кафе, детский образовательный клуб, зоны мастер-классов и игр.

Руководитель департамента добавил, что в первую очередь будет доступна торговая часть МФОЦ. Помещения кинокомплекса оператору еще предстоит дооснастить технологическим оборудованием. Он уточнил, что, помимо «Янтаря», инвестор приобрел в собственность еще 38 зданий кинотеатров с целью их последующей реконструкции.

— На сегодняшний день 10 кинотеатров — «Ангара», «Эльбрус», «Будапешт», «Нева», «Рассвет», «Марс», «Высота», «Саяны», «София» и «Янтарь» — уже реконструированы и превратились в общественные центры шаговой доступности с сохранением функции кинопоказа, — приводит слова Сергея Левкина официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, которое было посвящено благоустройству Хрустального переулка. В голосовании приняли участие 168 013 человек.