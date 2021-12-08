Платформа «Город идей» подвела итоги семи лет работы

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Платформа «Город идей» опубликовала результаты семи лет работы проекта. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко, ответственный за развитие «Города идей».

— Из года в год в рамках проектов «Города идей» мы получаем от москвичей неординарные и конструктивные предложения по совершенствованию жизни столицы. За семь лет к платформе присоединились более 280 тысяч жителей. Пользователи подали свыше 113 тысяч идей, из них в реализацию взяли 4,5 тысячи, а более трех тысяч уже реализованы, — рассказал Александр Пищелко.

Проекты были реализованы в 12 сферах: культура, здравоохранение, экология, транспорт, предпринимательство, городские услуги, образование, парки, социальная сфера, спорт и электронные проекты, а также вопросы, касающиеся детей.

Наиболее популярной стала сфера электронных проектов. В ее рамках состоялись проекты «Зачетная Москва», «Город идей», «На шАГ впереди», «Электронный дом», «Культурное наследие: узнай Москву», «Умный город ― 2030», «Наш город 2.0», «Новая платформа», «Мой mos.ru» и «Наш город».

Второе место заняла сфера культуры с проектами «Городские мастерские семейного творчества», «Культура рядом», «Культура онлайн», «Культурные центры. Будущее», «Музеи Москвы» и «Московские библиотеки».

Посетителям платформы предложили принять участие в новогодней игре на знание проектов «Города идей», пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого Министерство культуры Московской области составило список наиболее популярных среди школьников региона музеев. В тройку лидеров попали Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» и музей «Новый Иерусалим».