Платформа «Город идей» подвела итоги семи лет работы
Платформа «Город идей» опубликовала результаты семи лет работы проекта. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко, ответственный за развитие «Города идей».
— Из года в год в рамках проектов «Города идей» мы получаем от москвичей неординарные и конструктивные предложения по совершенствованию жизни столицы. За семь лет к платформе присоединились более 280 тысяч жителей. Пользователи подали свыше 113 тысяч идей, из них в реализацию взяли 4,5 тысячи, а более трех тысяч уже реализованы, — рассказал Александр Пищелко.
Проекты были реализованы в 12 сферах: культура, здравоохранение, экология, транспорт, предпринимательство, городские услуги, образование, парки, социальная сфера, спорт и электронные проекты, а также вопросы, касающиеся детей.
Наиболее популярной стала сфера электронных проектов. В ее рамках состоялись проекты «Зачетная Москва», «Город идей», «На шАГ впереди», «Электронный дом», «Культурное наследие: узнай Москву», «Умный город ― 2030», «Наш город 2.0», «Новая платформа», «Мой mos.ru» и «Наш город».
Второе место заняла сфера культуры с проектами «Городские мастерские семейного творчества», «Культура рядом», «Культура онлайн», «Культурные центры. Будущее», «Музеи Москвы» и «Московские библиотеки».
Посетителям платформы предложили принять участие в новогодней игре на знание проектов «Города идей», пишет официальный сайт мэра Москвы.
До этого Министерство культуры Московской области составило список наиболее популярных среди школьников региона музеев. В тройку лидеров попали Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» и музей «Новый Иерусалим».