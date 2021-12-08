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Названы самые популярные среди школьников подмосковные музеи

Ирина Игнатенко

Общество
Названы самые популярные среди школьников подмосковные музеи
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Министерство культуры Московской области составило список наиболее популярных среди школьников региона музеев. В тройку лидеров попали Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» и музей «Новый Иерусалим».

Всего за текущий год государственные музеи посетили почти 75 тысяч ребят школьного возраста из 48 муниципалитетов Московской области. Так, историко-художественный музей в Сергиевом Посаде посетили 10,5 тысячи школьников, музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» — 8,9 тысячи школьников. Выставки в «Новом Иерусалиме посетили 8,3 тысячи школьников.

Итоги посещаемости региональных музеев школьниками Минкультуры региона подвело в рамках совместного проекта с Министерством образования Московской области. В следующем году два министерства планируют продолжить совместную работу над проектом, передает «Радио 1».

До этого стало известно, что выставка «Азбука шедевра» открывается в истринском музее «Новый Иерусалим» 18 декабря. Посетители смогут увидеть в одном выставочном пространстве картины знаменитых русских художников — Малевича, Кустодиева, Репина, Дейнеки, Айвазовского и многих других.

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