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Рафик Загрутдинов: Завершаются фасадные работы здания лечебно-диагностического комплекса имени А.С. Логинова

Анастасия Колоскова

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Рафик Загрутдинов: Завершаются фасадные работы здания лечебно-диагностического комплекса имени А.С. Логинова
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 86с3 Карта всех событий

Подходят к концу фасадные работы здания лечебно-диагностического комплекса имени А.С. Логинова. Об этом в среду, 8 декабря, сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов

— На сегодняшний день готовность фасада и светопрозрачных конструкций составляет 90 процентов, завершаются работы по кровле. Активно ведутся отделочные работы по всем этажам. На территории корпуса ведется благоустройство и завершаются работы по устройству сетей глубокого заложения, — рассказал он.

По словам руководителя ведомства, при планировке здания учитывались потребности пациентов, персонала и особенности оказания медицинской помощи. В разработке концепции принимали участие архитекторы из Европы. Их опыт использовался в общей архитектуре строения, создании общественных пространств и организации логистики больных и персонала. При проектировке учитывался принцип разделения потоков пациентов, медиков и материалов. В отделениях лечебного учреждения они не пересекаются между собой и друг с другом.

Застройщиком здания выступило АНО «РСИ».

— Внутри здание будет оснащено около 800 наименованиями медицинского оборудования. В составе комплекса будет 480 коек (из них: 422 койки — круглосуточный стационар, 38 коек ОРИТ, отделение кратковременного пребывания — 20 коек), 90 мест (дневной стационар терапевтический — 60 мест, дневной стационар химиотерапевтический — 30 мест); а также 18 операционных с возможностью проведения высокотехнологичных робот-ассистированных операций, 16 из которых будут реализованы в формате интеграции со всеми системами больницы, — отметил Рафик Загрутдинов.

До этого руководитель Департамента строительства города Москвы сообщил о завершении на 99 процентов строительства амбулаторного корпуса для больницы в Коммунарке.

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