Доктор медицинских наук рассказал о вариантах окончания пандемии

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Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов назвал варианты окончания пандемии коронавируса. Он отметил, что существует два основных пути.

Первый путь — становится много людей, невосприимчивых к коронавирусной инфекции, притом эта малая восприимчивость вырабатывается либо в результате вакцинации, либо в результате инфицирования. Но при этом варианте коронавирус унесет жизни большого числа людей во всем мире.

Во втором варианте, как отмечает врач, вирус может пойти человечеству навстречу. Множественные мутации могут привести к тому, что вирус станет менее опасным и будет вызывать болезнь в легкой форме.

— У нас много таких вечных спутников: стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, герпес-вирусы, да и коронавирусов сколько у нас сезонных, грипп, парагрипп. Их очень много, и мы с ними живем, так же, как и они с нами, — отметил он в комментарии Life.ru.

Ранее ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию «омикрон»-штамма коронавируса. Снимок штамма коронавирусной инфекции «омикрон» был получен с помощью инновационного микроскопа.