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Российский корабль «Союз МС-20» с японскими туристами на борту прибыл на МКС

Виктория Сикерина

Общество
Российский корабль «Союз МС-20» с японскими туристами на борту прибыл на МКС
Фото: Роскосмос

Космический корабль «Союз МС-20» с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса в среду, 8 декабря.

Уточняется, что стыковка произошла в 16:40 по московскому времени в автоматическом режиме. Корабль присоединился к Малому исследовательскому модулю «Поиск».

— Сейчас экипаж готовится к выполнению операций по открытию переходных люков: контроль герметичности отсеков корабля, переход на объединенное питание, выравнивание давления между кораблем и станцией, а также снятие и сушка полетных скафандров «Сокол КВ-2», — отметили в пресс-службе.

После выполнения всех необходимых процедур запланировано открытие люков между кораблем и станцией. Это произойдет в 18:35 по московскому времени. Затем прибывшие туристы и космонавт перейдут на МКС, говорится в сообщении.

В октябре стало известно, что российская компания «Главкосмос» подписала контракт с четырьмя туристами, которые отправятся покорять космос на кораблях «Союз» в 2024 году. Имена будущих космических туристов пока не называют.

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