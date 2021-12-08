Омбудсмен объяснил, как происходят мошенничества с цифровой подписью

Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Одна из системных проблем в России — это преступления, связанные с цифровой подписью. Зачастую люди приходят в госорганы с поддельными электронными документами.

Илья Димитров, омбудсмен по вопросам развития цифровой экономики, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как бороться с обманом и какие механизмы защиты уже существуют.

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Опасная цифровая подпись

— На сегодняшний день электронную подпись как таковую подделать невозможно. Все риски мошенничества связаны с человеческим фактором. Это мошенничества, связанные с первичным получением ОЦП, сговоры между сотрудником удостоверяющего центра и тем, кому выдается подпись, или невыполнение компанией процедуры, связанной с безопасностью. Число преступлений по этому направлению еще пару лет назад просто зашкаливало, — рассказал спикер.

В связи с этим были предприняты меры. В частности, из 500 центров, которые выдавали ОЦП, осталось 35. Это позволило лучше контролировать деятельность учреждений:

— Периодически случаются инциденты, но мы с этим боремся, подключаем правоохранительные органы. Новая система, которая продолжит запуск с 1 января, резко ужесточает требования, и мы прогнозируем, что количество мошенничеств резко пойдет на спад.

Эксперт ответил на главные вопросы об электронных паспортах.