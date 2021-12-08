Елена Малышева рассказала, когда хлеб становится ядом

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, для кого хлеб — опасный для здоровья продукт.

Она объяснила, что хлебобулочные изделия нельзя употреблять в пищу людям с целиакией – тяжелейшей непереносимостью глютена, который содержится в изделиях из пшеницы, ячменя и ржи.

— У людей, которые не переносят глютен из-за аллергии, в тонком кишечнике происходит уничтожение ворсинок, из-за которых не усваиваются питательные элементы, витамины, железо. Больные люди чувствуют головные боли, анемию, расстройство кишечника, — объяснила врач в эфире программы «Жить здорово».

Чтобы поддерживать организм, необходимо соблюдать безглютеновую диету и внимательно читать составы, так как клейковина может содержаться в абсолютно разных продуктах, например, в сгущенном молоке и даже в колбасе.

— Для постановки диагноза нужно провести биопсию тонкого кишечника. Также можно провести анализ крови на тканевую трансглютаминазу и проверить общий уровень иммуноглобулина А, — рекомендовала врач.

При этом в Сеченовском университете ведутся разработки по поиску фермента, который будет расщеплять глютен. Эксперименты проводятся пока на животных.

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